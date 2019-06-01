Son Dakika Haberleri: Başkan Tarhan, personeliyle bayramlaştı
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Başkan Tarhan, personeliyle bayramlaştı

1 saat önce

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tüm personelini makamında ağırlayarak Ramazan Bayramlarını kutladı.

Başkan Tarhan, personeliyle bayramlaştı, System.String[]
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tüm personelini makamında ağırlayarak Ramazan Bayramlarını kutladı.

Belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı bayramlaşmada, personelinin tek tek ellerini sıkan Başkan Tarhan, çikolata ve kolonya da ikram ederek, özverili çalışmaları dolayısıyla personeline teşekkür etti.

Bayramlaşma sonrasında bir açıklama yapan Tarhan, 31 Mayıs 2019 Cuma gününden itibaren bayram tatilinin başlaması nedeniyle erken kutlama yaptıklarını söyledi. Çalışanların aileleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini dilediklerini ifade eden Tarhan, "Tatil olması nedeni ile bugün işçilerimizle bayramlaştık. Başta bayram süresince nöbetçi olarak görev yapacak personelimiz olmak üzere tüm çalışanlarımın güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.

Tüm vatandaşların bayramını da kutlayan Tarhan, "Biz vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirebilmeleri adına tüm tedbirlerimizi aldık. Personelimiz olası durumlarda yardımcı olabilmek adına bayram boyunca sahada görevlerine devam edecekler. Tüm vatandaşlarımıza, huzur, mutluluk ve gönenç dolu bayramlar dilerim" diye konuştu. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:43 Kaynak: İHA
Neşet Tarhan, Mezitli, Güncel
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