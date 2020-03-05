Başkan Tarhan, projelerini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tarhan, projelerini anlattı - Son Dakika

Başkan Tarhan, projelerini anlattı

6 saat önce

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kaynakları doğru kullanarak nasıl başarılı olunabileceğini en iyi şekilde gösterdiklerini belirterek, "Halkımız nasıl üzerine düşen görevi yerine getirip bizi bu koltuklara seçtiyse, bizde üzerimize düşen görevi yerine getirip başarılı olmak zorundayız" dedi.

Başkan Tarhan, projelerini anlattı, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kaynakları doğru kullanarak nasıl başarılı olunabileceğini en iyi şekilde gösterdiklerini belirterek, "Halkımız nasıl üzerine düşen görevi yerine getirip bizi bu koltuklara seçtiyse, bizde üzerimize düşen görevi yerine getirip başarılı olmak zorundayız" dedi.


Tarhan, partisinin yönetim kurulu toplantısında, görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları ve hayata geçirdiği projeleri anlattı. Başta 'Kadın Üretici Pazarı, Mezitli'nin Filizleri, Gönüllü Evleri, Mezitli Kart, Hobi Bahçeleri' gibi büyük beğeni kazanan projeler olmak üzere Mezitli Belediyesi'nin projeleri hakkında bilgi veren Tarhan, önümüzdeki 4 yıl içerisinde yapmak istedikleri çalışmalar hakkında da bilgilendirmeler yaptı.


30 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin ardından 11 ay gibi bir sürenin geçtiğine vurgu yapan Başkan Tarhan, "Yerel seçimlerden sonra aradan 11 ay geçti. Aslında çok hızlı geçen bir zaman. Hizmet açısından bakarsanız görev sürenizin beşte birine denk geliyor. Yani kısa gibi görünen uzun bir süre. Aradan geçen bu sürede söz verdiğimiz projeleri ne ölçüde gerçekleştirebildik. Bunun halkımız tarafından denetlenmesinin en iyi yolu sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin sorgulamasına açmaktır. Her partiye, her derneğe giderek projelerimizi anlatıyor, sorularını yanıtlıyoruz. Bizlere yol gösterecek olan, bu sivil toplum kuruluşları ve parti örgütlerinin öneri ve görüşleridir. Eksik ya da yanlış olduğunu düşündükleri uygulamamız varsa uyarmaları gerekiyor. Doğru yol ancak böyle bulunabilir" diye konuştu.


Kaynakları doğru kullanarak nasıl başarılı olunabileceğini en iyi şekilde gösterdiklerinin altını çizen Tarhan, "Başarılı olmak zorundayız. Bunun için hiçbir bahane ve mazeret kabul edilemez. Halkımız nasıl üzerine düşen görevi yerine getirip bizi bu koltuklara seçtiyse, bizde üzerimize düşen görevi yerine getirip başarılı olmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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