Başkan Tarhan, Rus basınına Mezitli'yi anlattı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye'ye yurt dışından gelenlerin de en fazla tercih ettiği kentlerden birisi haline gelen Mezitli ilçesine yabancı ilgisini ve kenti cazibe merkezi haline getiren avantajları Rus basınına anlattı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, turizm cenneti olarak bilinen yerleri de geride bırakarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen kenti olan Mezitli'ye ilgi her geçen gün artıyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yurt dışından gelenlerin de en fazla tercih ettiği kentlerden birisi olan Mezitli'ye yabancı ilgisi ve kenti cazibe merkezi haline getiren avantajlar hakkında Rus basınında yayınlanması amacıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. ArbatHomes Uluslararası Gayrimenkul Şirketi kurucusu da olan Asım Baştuğ tarafından gerçekleştirilen söyleşide, Mersin'in ve Mezitli'nin ulaşımdan konaklama imkanlarına kadar çok geniş kapsamda sorulara yanıt veren Başkan Tarhan, turizmin gelişmesi adına yapılması gereken yatırımları da anlattı.

Çukurova Havalimanının henüz faaliyete geçememesi, ulaşımda yaşanan sıkıntılar, turizm alanında kamu ve özel yatırımların programlı şekilde geliştirilememesi gibi dezavantajları aktaran Tarhan, Mersin'in güzel denizinin ve plajlarının ilgiyi artırdığını söyledi.

"Ödüllerle tüm dikkatleri üzerine çekti"

Mezitli'nin cazibe merkezi olması konusunda Mezitli Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projeleri anlatan Tarhan, "Mezitli'de gerçekleştirdiğimiz yatırım ve projelerle kentin tanınırlığını artırmak istedik. Özellikle kadınlar, çocuklar, dezavantajlı gruplar ve sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz projelerle ulusal ve uluslararası arenada çok sayıda ödülün sahibi olduk ve bu, Mezitli'nin dünyanın en uzak noktalarında dahi tanınırlığını sağladı. Çin'de Kentsel İnavasyon, Fransa'da ise Milan Paktı ödüllerinde şampiyonluk kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı" diye konuştu.

"Projelerimiz Mezitli'ye ilgiyi artırdı"

Bu tanınırlığı avantaja dönüştürmek adına girişimlerde bulunduklarının da altını çizen Tarhan, "Öncelikle kentimizi cazibe merkezi haline getirecek tarihi ve doğal zenginliklerimizi öne çıkardık. 3 bin yıllık tarihi bulunan Soli Pompeiopolis Antik Kentinin daha sık ziyaret edilebilmesi ve çevresinde sosyal bir yaşam oluşması amacıyla Sütunlu Caddemizde düzenleme yaptık. Bu projemiz Tarihi Kentler Birliği tarafından ödül aldı. Yine aynı bölgede bulunan dünyanın en büyük filozoflarından, astronomi biliminin kurucusu, şair, matematikçi Aratos'un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılmasını sağladık. Mezitli Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen kazılar tamamlandığında ülkemizin en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi olacağını düşünüyoruz. Bununla da yetinmedik; inşası cumhuriyetimizle yaşıt olan Taş Mektep'i çürümekten kurtararak yeniden eğitime ve sosyal yaşama kazandırdık. Mezitli Sanat Çarşısını açarak içerisinde bulunan 28 dükkanda büyük bölümü sanatsal değeri olan ürünlerin vatandaşlarımızla buluşmasını sağladık. Örgülü Sokak, Amfitiyatro, Kültür Merkezi, Sanat Durakları gibi sayısız projemizle Mezitli'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın mutluluğu için her türlü çalışmayı gerçekleştirdik. Mezitlililer mutlu olunca bu kente olan ilgiyi artırdı. Sadece yabancı konuklarımız değil, diğer il ve ilçelerden yoğun şekilde yaşamak için Mezitli tercih edilmeye başlandı. Bu durum bizleri son derece mutlu etmektedir" dedi. - MERSİN