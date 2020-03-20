Başkan Tarhan: "Sağlık çalışanlarımız gerçek kahramandır" - Son Dakika
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Başkan Tarhan: "Sağlık çalışanlarımız gerçek kahramandır"

6 saat önce

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tüm sağlık çalışanlarına korona virüsü olarak adlandırılan Covid-19'a karşı sergiledikleri kahramanca mücadele dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Tarhan:

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tüm sağlık çalışanlarına korona virüsü olarak adlandırılan Covid-19'a karşı sergiledikleri kahramanca mücadele dolayısıyla teşekkür etti.


Türkiye şartlarında çok önemli bir görev üstlendiklerini ifade eden Başkan Tarhan, "Kahraman sağlık personelimiz, binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüsüyle karşı karşıya olmalarına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam etmişlerdir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Başta Belediye çalışanlarımız olmak üzere tüm halkımız el birliği ile bu virüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Ancak kabul etmek gerekir ki sağlık çalışanlarımız hepimizden daha fazla hastalanma riskiyle karşı karşıyalar" dedi.


Virüse karşı mücadele eden tüm ekiplere de teşekkür eden Tarhan, "Bu hastalık dünyada yaşayan tüm insanlara çok önemli şeyler öğretmiştir. Başta evrensel temizlik kuralları olmak üzere, sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın önemi, insan ilişkileri gibi konularda büyük dersler çıkardık. Çıkardığımız en büyük ders ise yaşamımızın devamı için nasıl birbirimize ihtiyacımız olduğudur. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın insanların bir yanındakinin hayatına ne denli büyük etkisi olduğunu yaşayarak görmüş olduk. Hastalığın üstesinden gelip atlattığımızda, tüm toplumlarda dayanışma ve bir arada yaşama kültürü çok daha iyi öğrenilmiş olacak" diye konuştu. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:01 Kaynak: İHA

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