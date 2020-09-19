Başkan Tarhan şeftali soydu, komposto yaptı - Son Dakika

Başkan Tarhan şeftali soydu, komposto yaptı

Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, kış aylarında satışa sunulmak amacıyla komposto imalatı yaptı.

Başkan Tarhan şeftali soydu, komposto yaptı, System.String[]

Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, kış aylarında satışa sunulmak amacıyla komposto imalatı yaptı. Kuyuluk Mahallesinde bulunan kooperatif binasında gerçekleştirilen çalışmalara Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mezitli İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken'de destek verdi. Kooperatif üyeleriyle birlikte şeftali soyup doğrayan Başkan Tarhan, komposto yapımıyla ilgili bilgiler de aldı.

Tarımsal üretimin yapmanın yanında, üreticilerin ürünlerini de değerlendirmek amacıyla ilk kez şeftali kompostosu yapma kararı aldıkları bilgisini veren Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, "Farklı aroması ve tadıyla artık marka haline gelen Mezitli'de yetişen şeftalileri üreticiden alarak, iki gıda teknikeri üyemizin desteğiyle komposto sirke yapımına başladık. Son derece sağlıklı bir biçimde paketlediğimiz kompostolarımızı kış aylarında Demokrasi Meydanında bulunan ve kooperatifimiz tarafından işlettiğimiz Özgür Kafede satışa sunacağız" dedi.

Başkan Neşet Tarhan ve Kerim Köken'e destek ziyaretleri ve yaptıkları yardımlar için teşekkür eden Yılgör, "Başkanımız Neşet Tarhan her zaman olduğu gibi yanımızda olarak bizlere büyük güç veriyor. Kooperatifimize hiç hayal edemediğimiz olanaklar sundu. Kooperatifçiliği çok iyi biliyor ve desteğini esirgemiyor. Bugün de Sayın İlçe Tarım Müdürümüzle birlikte gelerek şeftali kompostosu yapmamıza yardımcı oldu. Kendisine tüm kooperatif üyelerimiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarım" diye konuştu.

Üretici Kadın Kooperatifinin çalışmalarıyla kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini dile getiren Başkan Tarhan ise "Kadınlarımızın elini attığı her iş mutlaka başarıyla sonuçlanıyor. Konumları, mevkileri ne olursa olsun, farklı mesleklerden gelerek kooperatif çatısı altında buluşan kadınlarımız çok güzel işlere imza atıyor. Daha önce tarlada, bahçede birlikte çalıştığımız kadınlarımız bu kez komposto yapma işine girişti. Son derece temiz ve güzel bir iş ortaya çıkıyor. Üstelik şeftaliyi yerli üreticiden doğrudan alarak çok önemli bir işe de imza atmış oldular. Yaptıkları çalışmalara ben de destek olmak istedim. Oldukça güzel zaman geçirdim. Başarılı olacaklarından kuşkum yok" şeklinde konuştu. - MERSİN

Neşet Tarhan, Kooperatif, Mezitli, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tarhan şeftali soydu, komposto yaptı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, 349 gün sonra ilk 11'e döndü Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı
Antalyaspor Başkanı Öztürk: Nazım Sangare transferi için Fenerbahçe ile anlaştık Antalyaspor Başkanı Öztürk: Nazım Sangare transferi için Fenerbahçe ile anlaştık         
21:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız         
20:11
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Sahibini durdurdukları otomobili çaldılar! O anlar kameraya anbean yansıdı Sahibini durdurdukları otomobili çaldılar! O anlar kameraya anbean yansıdı         
16:42
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı         
16:11
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 21:50:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tarhan şeftali soydu, komposto yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei