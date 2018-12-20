Başkan Tarhan, Semt Pazarı Esnafını Ziyaret Etti
13 saat önce
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Şehit Mehmet Acıbucu Kapalı Semt Pazarı'nda esnafla bir araya geldi.
Kadirli
Belediye Başkanı Ömer Tarhan
, Şehit Mehmet Acıbucu Kapalı Semt Pazarı'nda esnafla bir araya geldi.
Kadirli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası tarafından düzenlenen toplantıda, Başkan Tarhan, esnafların sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Tarhan, burada yaptığı konuşmada, Şehit Mehmet Acıbucu Kapalı Semt Pazarı'nın ocak ayının ilk haftasında gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla hizmete gireceğini belirterek, "Yeni semt pazarımız hayırlı olsun. Evine alın teriyle ekmek götüren değerli semt pazarı esnafımıza hayırlı, bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.
Kadirli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu ise sorunlarının giderilmesi konusunda kendilerine yardımcı olan ve şikayetlerini dinleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:47 Kaynak: AA
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