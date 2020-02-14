Başkan Tarhan Sevgililer Günü'nü turp işçileriyle kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tarhan Sevgililer Günü'nü turp işçileriyle kutladı - Son Dakika

Başkan Tarhan Sevgililer Günü'nü turp işçileriyle kutladı

6 saat önce

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Savrun Çayı'nda turp yıkayıp paketleyen işçilerle kutladı.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Savrun Çayı'nda turp yıkayıp paketleyen işçilerle kutladı.

Tarhan ve beraberindekiler, kadın işçilerle bir araya gelerek karanfil hediye etti. Sevgililer Günü'nü buz gibi suyun içinde evine ekmek götüren kadınlarla geçirmek istediğini dile getiren Tarhan, "Bugün 14 şubat Sevgililer günü. Bizim sevgilimiz emekçi kadınlar. Soğuk buz gibi suda evine ekmek götüren emekçi bayanlarımızın gününü kutluyorum." diye konuştu.

Başkan Tarhan Sevgililer Günü'nü turp işçileriyle kutladı

Sevgililer Günü, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:49 Kaynak: AA
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