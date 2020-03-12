Başkan Tarhan, UCLG-MEWA'da Mezitli'deki projelerini paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tarhan, UCLG-MEWA'da Mezitli'deki projelerini paylaştı - Son Dakika

Başkan Tarhan, UCLG-MEWA'da Mezitli'deki projelerini paylaştı

6 saat önce

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Başkan Tarhan, UCLG-MEWA'da Mezitli'deki projelerini paylaştı, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Batı Asya'daki çeşitli ülkelerden 100'e yakın belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisini bir araya getirdi.


2016 yılında UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Üyesi ve Meclis Üyesi seçilen Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Nevşehir'de düzenlenen UCLG MEWA Yönetim Kurulu Toplantısında projelerini anlattı. Mezitli'nin adını her platformda duyuracağını dile getiren Başkan Tarhan, "İlçemizin kalkınması ve gelişmesi adına elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Mezitli'yi seviyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin değerlerini, çıkarlarını ve vizyonunu güçlendireceğiz. Dünya ölçeğinde yüksek yerlere taşıyacağız" dedi.


Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin, kaçınılmaz olarak her düzeydeki kamu kuruluşunun ve yerel yönetimlerin, hizmetin planlanmasında, sunumunda ve etkisinin izlenmesinde yeni bir yaklaşım ve yöntem benimsemelerini zorunlu kıldığını söyleyen Tarhan, 2019 yılında UCLG-MEWA kapsamında '2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Çalıştay'ı düzenlediklerini hatırlattı.


Mezitli Belediyesi'nin UCLG ve UCLG-MEWA'ya 2016 yılında üye olduğunu bilgisini veren Tarhan, "Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele etmek ve iklim değişikliğini düzeltmek gibi farklı amaçlarla insan onuruna yakışır yaşam koşulları, bugünkü kalkınmayı gelecek nesillerin kalkınma haklarını ipotek altına almayacak biçimde şekillendirmek ve gezegeni düşünmek, insan odaklı kalkınma süreçlerini mümkün kılmak gerekiyor. Hakkaniyet ve adaletin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak ve kalkınma süreçleri sonunda edinilen zenginliğin yaygın paylaşımını sağlayacak ekonomik sistemleri geliştirmek durumundayız. Kaçınılmaz olarak her düzeydeki kamu kuruluşunun ve yerel yönetimlerin, hizmetin planlanmasında, sunumunda ve etkisinin izlenmesinde yeni bir yaklaşım ve yöntem benimsememiz zorunlu hale geldi" diye konuştu. - MERSİN

Orta Doğu, Mezitli, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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