Başkan Tarhan, Vatandaşlarla Sabah Yürüyüşü Yaptı

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan , eşi Sembol Tarhan ile birlikte vatandaşlarla sabah yürüyüşüne katıldı. Her hafta sonu bu yürüyüş etkinliğini gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Tarhan, sağlıklı bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet etti.Mezitli Belediye Başkanı Tarhan 'ın geleneksel hale getirdiği sabah sporu ilçe halkını bir araya getirdi. Mezitli sahilinin başlangıç noktası olan Alden Sitesi'nin önünden başlayan yürüyüş, sahil boyunca Sütunlu Caddeye kadar devam etti. Kadınların yoğun katılım gösterdiği yürüyüş, havanında güzel olması nedeniyle büyük ilgi topladı. Yürüyüşe eşi Sembol Tarhan'la birlikte katılan ve yürüyüşteki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tarhan, vatandaşların spora teşvik edilmesi amacıyla her hafta sonu bu yürüyüş etkinliğini gerçekleştireceklerini belirterek, sağlıklı bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet etti.Vatandaşlarla buluşarak Türkiye 'nin en güzel sahili boyunca sağlık için yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getiren Tarhan, "Yürüyüşü sonlandırdığımız yer yine Türkiye'nin en güzel noktalarından birisi olan 3 bin yıllık tarihiyle Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi. Burası Mersin 'in hatta Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olacak. Tarihin üzerinde dururken 10 metre yanımızda narenciye bahçesi, 50 metre önümüzde denizle eşsiz bir manzaraya sahip bir yer" dedi.Havaların ısınmasıyla birlikte parkların vatandaşlar tarafından daha çok kullanılmaya başladığını ifade eden Tarhan, "Mezitli'de kim nasıl bir faaliyet yapmak istiyorsa çalışmamızı ona göre düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın güzel havadan yararlanırken aynı zamanda sağlık için spor yapabilmesini de düşünerek, Mezitli genelindeki tüm parkların bakımlarını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın spor yapması için tüm parklara fitness aletleri yerleştiriyoruz. Amacımız vatandaşımızı spor yapmaya teşvik etmek. Bizler de vatandaşlarımızla birlikte sporumuzu yapıyoruz. Sabah erken saatlerde başladığımız yürüyüşümüz her hafta devam edecek. Halkımızla kucaklaşacağız" diye konuştu. - MERSİN