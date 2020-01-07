Başkan Tarhan, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tarhan, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Tarhan, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak, 24 saati aşkın süredir teyakkuz halinde olan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını denetledi.

Başkan Tarhan, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu, System.String[]

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak, 24 saati aşkın süredir teyakkuz halinde olan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını denetledi.


Başkan Tarhan, Mezitli'de aşırı yağış nedeniyle su ve çamur birikintilerinin toplandığı bölgelerde inceleme yaptı. Geçtiğimiz yıllarda sel olaylarının en yoğun olduğu bölgeleri ve evleri ziyaret eden Tarhan, burada mağdur olan vatandaşlarla görüştü. Fen İşleri Müdürlüğünün teyakkuz halinde olduğu kritik alanlarda yapılan çalışmaları denetleyen Tarhan, Mezitli'de birkaç yer dışında su taşkını sorununun çözülmüş olduğunu söyledi.


Eski Mezitli yolu, Kandak Deresi ve Tece bölgelerini ziyaret eden Tarhan, yaptığı açıklamada, beklenenin çok üzerinde bir afet yaşandığına dikkat çekerek, "Maalesef son iki gündür tüm Akdeniz bölgesini etkileyen olumsuz hava koşulları ile karşı karşıyayız. Ekiplerimiz yüksek kesimlerde karla mücadele ederken, merkezde de aşırı yağışın oluşturduğu taşkınlara karşı halkımıza destek olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız dün geceden itibaren Büyükşehir Belediyemizle koordineli olarak mücadelelerini sürdürüyorlar" dedi.


Erdemli ve Mut'ta yaşamlarını yitiren iki vatandaş için üzüntülerini dile getiren Tarhan, "Maalesef tüm tedbirlerin alınmış olmasına karşın bu tür taşkınlar yaşanıyor. Mersin-Erdemli istikametinde yol belli süre trafiğe kapatılmak durumunda kalındı" diyerek, dere yataklarının plansız şekilde imara açılması ve metrekareye 165 kilogram yağış düşmesinin, alınan tüm tedbirleri geçersiz kıldığını söyledi.


"Eski Mezitli yolu, en acil bölgemiz"


En büyük sorunun yaşandığı eski Mezitli yolunda çalışmaların büyük oranda tamamlandığı bilgisini veren Tarhan, "Büyükşehir Belediyemiz burada çok önemli çalışma yaptı. Ancak bu yağışlara yetişemedi. Yağmurun dinmesiyle birlikte çok kısa sürede burası tamamlanarak bir daha bu tür felaketin yaşanmayacağını düşünüyoruz. Bu bölge en acil bölgemiz. Maalesef burası yapılaşırken yağmur suyu drenaj hattı yapılmamış. Büyükşehir Belediyemiz burayı öncelikli olarak ele alacağını bildirmişti. Karayolları da kendi alanında çalışmaları yapıyordur. Önceki felaketlerle karşılaştırdığımızda daha hafif atlattık diyebiliriz. İnsanlarımızdan gelen tüm talepleri elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Ekibimizle, araç, teçhizatla her an müdahaleye hazır durumdayız. Şu an onlarca ihbara müdahale edilmektedir. Biz sadece sel olarak değil, her türlü ekmek, çorba gibi gıda yardımları için de hazırız" diye konuştu.


Yağmurun aralık vermesini beklediklerini ifade eden Tarhan, "Teknik olarak su tahliyesi düzgün çalışıyor. Ancak sürekli yoğun yağış, imarlaşmadaki hatalar nedeniyle taşkına sebep oluyor. Umarım bundan sonrası için bu bir ders olur ve bir daha böyle sorun yaşamayız. Tüm Mersinlilere geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Neşet Tarhan, Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:51 Kaynak: İHA
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