Başkan Tarhan, yeni uygulama imar planını kent dinamikleriyle paylaşıyor - Son Dakika

Başkan Tarhan, yeni uygulama imar planını kent dinamikleriyle paylaşıyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin tamamlanan yeni uygulama imar planını kent dinamikleri ve yatırımcılarla paylaşıyor.

Başkan Tarhan, yeni uygulama imar planını kent dinamikleriyle paylaşıyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin tamamlanan yeni uygulama imar planını kent dinamikleri ve yatırımcılarla paylaşıyor. Mezitli için en doğru planın yapılmasını istediklerini belirten Tarhan, "Hazırladığımız uygulama imar planını ilgili kesimlere doğrudan anlatmak istiyoruz" dedi.


Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Neşet Tarhan, çeşitli ziyaretler yaparak, son dönemde hazırladıkları uygulama imar planı süreçlerine ilişkin değerlendirmeler ve bilgilendirmelerde bulunuyor. Daha önce belediye meclis üyelerine ve mahalle muhtarlarına anlatılan yeni imar planıyla ilgili yapılan düzenlemeler, ilgili kurum ve yatırımcılara anlatılarak, doğru bilgilendirme yapılması sağlanıyor. Başkan Tarhan'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz, Plan ve Proje Müdürü Anıl Orhan, İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Bitigen Saylam ve Yapı Kontrol Müdürü Mehmet Kıratlı'nın da katıldığı ziyaretlerde, plan kararları ve koşulları hakkında bilgiler verilirken, düzenlemelerle ilgili sorulara ilk ağızdan yanıt veriliyor. Buluşmalarda, kent dinamiklerinin görüş ve önerileri de alınıyor.


Mezitli Belediyesi meclis gündemine getirilecek imar planı çalışmalarının detaylarının aktarılmdığı buluşmalarda, Mezitli sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Mersin Büyükşehir Belediyesi nezdinde sürdürülen diğer mekansal planlama çalışmaları hakkında da değerlendirmeler yapılıyor. İlçede faaliyette bulunan birçok yapı müteahhidi, yapı denetim firması yetkilileri ve ilgililerin katıldığı toplantılarda, planlama süreçlerinin yanı sıra küçük sanayi sitesi ihtiyacı, Mezitli kent meydanı özel proje çalışmaları, yapı ruhsat ve genel iskan konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuluyor.


"Uygulama imar planını ilgili kesimlere doğrudan anlatmak istiyoruz"


Mezitli için en doğru planın yapılmasının yanı sıra hazırlanan Uygulama İmar Planının ilk ağızdan en doğru şekilde anlatılmasını için kentin tüm dinamiklerine anlatabilmek adına görüşmeler yaptıkları bilgisini veren Başkan Tarhan, "Mezitli'de daha kaliteli, daha yaşanılabilir, altyapı sorunları giderilmiş kentsel mekanlar oluşturmak üzere hazırladığımız uygulama imar planını ilgili kesimlere doğrudan anlatmak istiyoruz. İlgili tüm kesimler, üzerimize düşen görev ve sorumlulukların kurallar çerçevesinde yerine getirilmesi için de önemli olan bu buluşmalarımız son derece ufuk açıcı fikirlerin de ortaya çıkmasına yol açıyor. Özellikle kentimizin acil çözülmesi gereken sorunlarıyla ilgili yapılacakları anlatıyoruz. Son derece verimli çalışma oluyor. En doğru uygulama imar planının ortaya çıkması için tüm kesimleri sürecin içerisine katıyoruz. Çok yararlı buluşmalarımız oldu. Mezitlililerin, sürece olacak katkılarını doğrudan duyma imkanı da buluyoruz. Sürece katkı sunan, fikirlerini paylaşan tüm vatandaşlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 12:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Tarhan, yeni uygulama imar planını kent dinamikleriyle paylaşıyor - Son Dakika Ekonomi

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