Başkan Tartan'dan Emniyet Müdürü Akbaba'ya ziyaret - Son Dakika

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, Polis Haftası nedeniyle Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba'yı makamında ziyaret etti.

Huzurun ve güvenliğin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın, kuruluşunun 175. yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı, süt üreticileri adına kutladığını dile getiren Tartan, emniyet mensuplarına görevlerinde üstün başarılar diledi.

Tartan, "Yaşadığımız bu zor günlerde fedakarca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan İlçe Emniyet Teşkilatına bundan sonra da kolaylıklar diliyorum. Her zaman onların yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum." dedi.

Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba da ziyaretinden dolayı Tartan'a teşekkür etti.