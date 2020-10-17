Başkan Taş: "Karabağ boşaltılmalı, işgal bitmeli" - Son Dakika

Başkan Taş: "Karabağ boşaltılmalı, işgal bitmeli"

17.10.2020 16:39
Başkan Taş:

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkan Ahmet Taş, yaptığı basın açıklamasında; "Kayseri Gönüllü Kuruluş Derneği olarak, 30 yıl kadar önce 613 Azeri vatandaşının öldürülmesi, binlercesinin yaralanması, 2 milyona yakın insanında öz vatanlarından sürülmesi ile sonuçlanan Karabağlarda...

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkan Ahmet Taş, yaptığı basın açıklamasında; "Kayseri Gönüllü Kuruluş Derneği olarak, 30 yıl kadar önce 613 Azeri vatandaşının öldürülmesi, binlercesinin yaralanması, 2 milyona yakın insanında öz vatanlarından sürülmesi ile sonuçlanan Karabağlarda ki Ermeni işgalinin sona ermesi için Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında ve yardımında olduğumuzu bildiriyoruz" dedi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'nin yeni hizmet binasının açılış programı düzenlendi. Açılışta konuşan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar ile ilgili olarak; "1992 yılında Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'da işgalin sona erdirilmesi için Azerbaycan'ın ilerleyişi devam ediyor. Azerbaycan'ın öz vatanlarını haksız ve hukuksuz işgalden kurtarmak, Ermenistan'ın da insanlık dışı işgalini devam ettirmek için mücadele ettiği savaş, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başlaması ile katliama dönüştü. Azerbaycan karşısında cephede tutunamayan Ermenistan şehirleri, köyleri, mezarlıkları topraklarından ateşlediği uzun menzilli silahlar ve füzelerle bombalamaya başladı. Uluslararası savaş kurallarının ve hukukun hiçe sayıldığı bu vahşi saldırılarda bugüne kadar 100'e yakın Azeri vatandaşı hayatını kaybetti, yüzlerce de yaralandı. Köyler, şehirler, mezarlıklar büyük zarar gördü. Kayseri Gönüllü Kuruluş Derneği olarak, 30 yıl kadar önce 613 Azeri vatandaşının öldürülmesi, binlercesinin yaralanması, 2 milyona yakın insanında öz vatanlarından sürülmesi ile sonuçlanan Karabağlarda ki Ermeni işgalinin sona ermesi için Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında ve yardımında olduğumuzu bildiriyoruz. Hukuksuz ve adaletsiz Ermeni saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Azerbaycan devlet ve toplumuna başsağlığı diliyoruz" dedi.

"Ormanları yakmak insanlığa ve vatana ihanettir"

Türkiye'de son dönemlerde gerçekleşen orman yangınları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş "Ormanları Yakmak İnsanlığa ve Vatana ihanettir" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti;

"Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak, Memleketimizin ciğeri olan ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi için her türlü tedbirin destekçisi olduğumuzu bildiriyoruz. Orman yangınlarında ihtimali olan veya kasıtlı olarak sabotaj ya da ihanetle orman yangını çıkaranların titizlikle takip edilip adalet önünde hesabının sorulması için İçişleri Bakanlığımızı ve Adalet Bakanlığımızı sıkı tedbirler almaya davet ediyoruz." - KAYSERİ

Başkan Taş: Karabağ boşaltılmalı, işgal bitmeli

Ahmet Taş, Karabağ, Kayseri, Azeri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Taş: 'Karabağ boşaltılmalı, işgal bitmeli' - Son Dakika

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