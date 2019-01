Başkan Taşçı 5 Yılını Değerlendirdi

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, görev süresini değerlendirdi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, görev süresini değerlendirdi.



Taşçı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin değişimi ve gelişiminde önemli rol oynayan 87 projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.



Atakum'u, hak ettiği kent ve hizmet anlayışıyla buluşturmak için fedakarca çalıştıklarını ifade eden Taşçı, "İlçenin değerine değer katacak birçok önemli projeyi Atakumlularla buluşturduk. Osmanlı hamamları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası, seyir tesisleri, Atakum Kent Ormanı, hobi bahçeleri, kültür evleri, köy konakları, aqua park, spor tesisleri, sosyal tesisler gibi birçok önemli projeyi hemşerilerimizin kullanımına sunduk." ifadelerini kullandı.



Taşçı, şunları kaydetti:



"Görev sürecimiz boyunca ilçemizin her noktasında kapsamlı projeler yükseldi, Proje anlamında verimli geçen 5 yıl içerisinde, toplam 87 kapsamlı projeyi hemşerilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Lozan Caddesi, Yeni Mahalle Sosyal Tesisleri, Cumhuriyet Mahallesi Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, Kent Meydanı gibi kapsamlı projelerimizde de çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve hızla sürdürüyoruz. Atakum ilçesine genel olarak bakıldığında, neredeyse her noktasında kapsamlı bir proje yükseldi. Atakum'un değerine değer katmaya devam ediyoruz. Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 56 mahallemizin tamamına ulaşarak, hemşehrilerimizin istek ve önerilerine göre şekillendirdiğimiz projelerle yol alıyoruz. Sürekli büyüyen ve durmaksızın yeni inşaatların başladığı Atakum'da hizmet alanımız da geçmiş döneme göre beş katına çıktı. Bizim amacımız, her bir kilometre kareye, önemli projeleri ve kapsamlı çalışmaları, eşit bir şekilde ulaştırmak."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sakarya Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz

Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, Gözaltına Alındı

Son Dakika! Soma'da Maden Kazası Yine Can Aldı: 1 Ölü, 1 Yaralı