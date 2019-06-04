Başkan Taşçı personelle bayramlaştı
36 dakika önce
Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Belediye meclis üyeleri, kadın kolları ve personelle bayramlaştı.
Oltu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:50 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Belediye meclis üyeleri, kadın kolları ve personelle bayramlaştı.
Belediye Başkanlığı makamında tebrikleri kabul eden Necmettin Taşçı Bayramlar, "İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir" dedi.
Başkan Taşçı, hem bayramlaştı hem projelerden bahsetti. - ERZURUM
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