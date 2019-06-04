Son Dakika Haberleri: Başkan Taşçı personelle bayramlaştı
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Başkan Taşçı personelle bayramlaştı

36 dakika önce

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Belediye meclis üyeleri, kadın kolları ve personelle bayramlaştı.

Başkan Taşçı personelle bayramlaştı, System.String[]
Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Belediye meclis üyeleri, kadın kolları ve personelle bayramlaştı.

Belediye Başkanlığı makamında tebrikleri kabul eden Necmettin Taşçı Bayramlar, "İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir" dedi.

Başkan Taşçı, hem bayramlaştı hem projelerden bahsetti. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:50 Kaynak: İHA
Yaşam
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