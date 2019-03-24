Son Dakika Haberleri: Başkan Taşdelen: "Atatürk'e Yakışır Şekilde Çalıştık"

Başkan Taşdelen: "Atatürk'e Yakışır Şekilde Çalıştık"

1 saat önce

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Atatürk'ün ilçesi ve başkentin kalbi olan Çankaya'da Atatürk'e yakışır şekilde çalıştık" dedi.

Başkan Taşdelen:
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, " Atatürk'ün ilçesi ve başkentin kalbi olan Çankaya'da Atatürk'e yakışır şekilde çalıştık" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Alacaatlı Mahallesi sakinleri ile Çankırı Çerkeş Örenköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerini ziyaret etti. Burada vatandaşlara 5 yıllık başkanlık döneminde hayata geçirdiği projelerini anlatan Taşdelen, kreşlerden parklara, kültür merkezlerinden yeni çöp sistemine, Çankaya evlerinden yüzme havuzlarına kadar yeni yapılan birçok hizmeti vatandaşlara aktardı. Taşdelen, Çankaya sokaklarının ve kaldırımlarının baştan aşağı yenilendiğini belirtti.

Sağlık Kart, Halk Kart, kültür gezileri, hobi ve meslek kursları gibi binlerce vatandaşın yararlandığı diğer hizmetleri de anlatan Taşdelen, "Atatürk'ün ilçesi ve başkentin kalbi olan Çankaya'da Atatürk'e yakışır şekilde çalıştık. Vatandaşlarımızın parasını namus bilerek ve belediyemizi tek kuruş borçlandırmadan en güzel hizmetleri ürettik. Beş yıllık yeni dönemimizde yorulmadan çalışmaya ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelerimizi Çankayalıların hizmetine sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Komandonun Hayatını Kaybettiği Kazanın Kamera Görüntüsü Çıktı Son Dakika! Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var "Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar" Sözü İçin AK Partili Vekilden Özür Geldi Fatih Portakal "Bir Araştırma Oranı Geldi" Deyip Çağrıda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 12:49:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Taşdelen: "Atatürk'e Yakışır Şekilde Çalıştık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]