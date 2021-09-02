Başkan Taşdelen'den aşı çağrısı: "Aşılandıkça aşılacak" - Son Dakika

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Başkan Taşdelen'den aşı çağrısı: "Aşılandıkça aşılacak"

ANKARA - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala korona virüs salgınına karşı vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, korona virüs vakalarının azalış eğilimi göstermediği belirterek, salgının kontrol altına alınması ve bir an evvel normal yaşama dönülmesi için vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Okulların 6 Eylül'de açılacağını hatırlatan Başkan Taşdelen, "Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için hepimiz sorumlu davranarak salgına karşı aşı olmalıyız. Bilimsel olarak salgına karşı şu an kuvvetli önlem aşılanmak" dedi.

Çankaya'da eğitimin sağlıklı şartlarda sürdürülmesi için tüm imkanlarını kullanarak okullara destek verdiklerini kaydeden Başkan Taşdelen, şöyle devam etti:

"Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın yüz yüze eğitim hayatını sürdürebilmelerini sağlamak hepimizin görevi. Belediye olarak aşı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm billboard, raket ve kuleboardlarımızda aşı çağrısı yaptık. Okullarımıza belediye olarak temizlik malzemesi, öğretmen ve öğrencilerimize maske, kolonya ve dezenfektandan oluşan hijyen seti dağıtıyoruz. Eğitimin aksamaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın ve hepimizin normal hayata dönmesinin en kısa yolu aşılanma ve alacağımız tedbirlerdir. Virüsü yenmek için aşılarımızı yaptıralım. Artık salgınla değil, sağlıkla yaşayalım."