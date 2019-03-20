Başkan Taşdelen'den Kızılay Esnafına Ziyaret
18 dakika önce
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay ve çevresindeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen
, Kızılay
ve çevresindeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay bölgesinde Sakarya
ve İzmir
caddelerinde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Gündüz nüfusu 2,5 milyonu bulan Kızılay'da esnafa bol kazançlar dileyen Taşdelen, vatandaşların yoğun ilgisine aynı şekilde karşılık verdi. Ankara
'da yaşayan insanların günde bir kez de olsa uğradığı Çankaya'nın merkezi Kızılay'ı Başkent'e yakışır bir hale getirmek için yerel yönetimler düzeyinde üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını dile getiren Taşdelen, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.
Vatandaşlar Sakarya ve İzmir Caddesi'ni bir uçtan bir uca dolaşan Taşdelen'e sevgi gösterisinde bulunurken, seçimlerde başarılar dilediler. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:11 Kaynak: İHA
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