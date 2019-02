Başkan Taşdelen'den Sevgililer Günü'nde Anlamlı Ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 14 Şubat 'Sevgililer Günü' maksadıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 14 Şubat 'Sevgililer Günü' maksadıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri başında anıldığı törende Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Atatürk'ün mozolesine çelengin yanı sıra bir de üzerinde kalp etiketi bulunan gül bıraktı.



Sevgililer Günü'nde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Taşdelen ve beraberindeki heyetin Atatürk'e ziyaretleri sırasında ellerindeki kalp etiketli güller dikkat çekti. Taşdelen, hatıra defterini de imzalayarak Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen, "İlke ve devrimlerinin bekçileri olarak bugün huzurundayız. İlçeniz Çankaya'nın Belediye Başkanı olmaktan ve yeniden aday gösterilmekten duyduğum onuru ve gururu sizinle paylaşmak istiyorum. Her sözünüzü rehber edinen, gösterdiğiniz her hedefe ulaşmak adına gece gündüz demeden çalışan bir belediye olarak aynı kararlılıkta çalışmaya devam edeceğiz. Bugün aynı zamanda 14 Şubat 'Sevgililer Günü'. Siz bu halkın bu ulusun; en sevdiği, saygı duyduğu ve asla unutamayacağı bir lider olarak her yurttaşımızın kalbindesiniz. Adınızı Çankaya'da inşa ettiğimiz eserlere veriyor ve sonsuza kadar yaşatmak için kararlı olduğumuzu bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.



Düzenlenen törenin ardından Anıtkabir'de bulunan yerli yabancı turistlerle de sohbet eden Alper Taşdelen, bol bol fotoğraf çektirdi. - ANKARA

