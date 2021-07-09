Başkan Taşdelen: "En iyi toplu iş sözleşmesini imzaladık" - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçede dün gece çöplerin toplanmamasıyla ilgili olarak, çalışanlara sosyal haklarla birlikte yüzde 40 ücret artışı yapmalarına rağmen bazı işçilerin eyleme geçerek dün gece çöpleri toplamadığını belirterek, "Çok üzgünüm. Tedbirleri almakla birlikte sevgili Çankayalılardan özür dilerim" dedi.

Belediye Başkanı Taşdelen, Çankaya'da dün gece çöplerin toplanmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün DİSK Genel-İş Sendikası ile yeni toplu iş sözleşmesi imzaladık. Belediyemizde asgari ücreti net 4 bin 850 TL yaptık (Artış oranı yüzde 34). Parklar ve süpürgedeki işçimiz hafta sonu zammı ile net 5 bin 300 TL, çöp toplayan işçimiz hafta sonu ve gece zammı ile net 6 bin 500TL, çöp kamyonu şoförlerimiz ise hafta sonu ve gece ile net 6 bin 750 TL alacaklar. İkramiye ve sosyal haklarla artış oranı yüzde 40 oldu. Yapılan bu zamlar Türkiye'deki tüm toplu iş sözleşmelerinde verilen en yüksek oranlardır. Buna rağmen bazı işçilerimiz eyleme geçti ve dün gece çöpler toplanmadı. Çok üzgünüm. Tedbirleri almakla birlikte sevgili Çankayalılardan özür dilerim" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin DİSK Genel-İş Sendikası ile imzaladığı toplu sözleşmenin ücretle ilgili maddeleri ise şöyle:

"-119,25 TL olan 1. grup ücret ilk yıl 160 TL'ye, 2. yıl 175 TL'ye,

129,06 TL olan 2. grup ücret ilk yıl 165 TL'ye, 2. yıl 180 TL'ye,

138,29 TL olan 3. grup ücret ilk yıl 170 TL'ye, 2. yıl 185 TL'ye yükseltilmiştir. Böylelikle en düşük taban ücretine yüzde 34 artış yapılmıştır.

Mevcut düzenimizde hafta sonu ve gece çalışması yapılan yerlerde aylık net maaşlar aşağıdaki gibi olmuştur: Katı atıkta hafta sonu ve gece mesaisi yapan kamyon arkası grubu aylık net 6 bin 500 TL, katı atıkta hafta sonu ve gece mesaisi yapan şoför grubu aylık net 6 bin 750 TL, özel güvenlik görevlilerinde hafta sonu ve gece mesaisi yapanlar aylık net 6 bin TL. Temizlikte 2 hafta sonu gelen süpürgeciler aylık net 5 bin 300 TL, park bahçelerde 2 hafta sonu gelen park görevlileri aylık net 5 bin 300 TL, gece ve hafta sonu gelen operatörler aylık net 7 bin TL.

Bunların dışında kalan diğer kalemler için; öğle yemeği 1. yıl 35 TL, 2. yıl 37 TL. Yakacak yardımı yıllık 410 metreküp. Çocuk yardımı aylık 35 TL. Giyim yardımı yıllık bin 100 TL. Gıda yardımı yıllık 800 TL. Bayram yardımı yıllık 200 TL. İkramiye 15 artı 15 30 gün ikramiye, sorumluluk zammı günlük 7 TL. Operatörler 12 TL seviyesine gelerek en düşük taban ücreti için giydirilmiş ücret zammı yüzde 40'a ulaşmıştır. Çankaya Belediyesi Türkiye'nin şu ana kadar imzalanan en iyi sözleşmesini imzalamıştır." - ANKARA