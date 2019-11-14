Başkan Taşdelen:

Çankaya Belediyesinin Dikmen Osman Temiz Mahallesi'nde yapımına devam ettiği parkta sona yaklaşıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İlçemizin en değerli arsalarını park yaparak halkımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.



Kısa süre önce Mutlukent Mahallesi'nde açılışı yapılan Okyanus ve Deniz parklarının ardından Osman Temiz ve Alacaatlı mahallelerinde yapımı süren parklarda da çalışma büyük bir hızla devam ediyor. Göreve geldiği andan itibaren park ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem veren ve yaklaşık 80 yeni park yaparak halkın hizmetine sunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yapımı süren parkların da kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Taşdelen, "Halkımızın istekleri ve mutluluğu bizim için her şeyden önde geliyor, projelerimizi bu yönde üretiyoruz. İlçemizin en değerli arsalarını AVM yapmak yerine park yaparak halkımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.



Sayısı 500'ü aşan park ve yeşil alanlarına bir yenisini Osman Temiz Mahallesi'nde ekleyecek olan Çankaya Belediyesi, parkın yapımına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kaba inşaatının tamamlanmasının ardından alt yapı ve ağaçlandırma çalışmaları süren park iki bölümden oluşuyor. 5 bin 90 metrekare alana kurulan parkın yeşil alanı 3 bin 335 metrekare. Çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve kondisyon alanı da bulunan park, 7 adet kamelyasının yanı sıra ahşap ve duvar bankları ile bölge halkına hizmet verecek. - ANKARA