Başkan Taşdelen Şehit ve Gazi Yakınlarını Ağırladı

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Şehit Annesi, Oğlunu Asker Selamı ile Son Yolculuğuna Uğurladı

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti