Son Dakika Haberleri: Başkan Taşdelen Şehit ve Gazi Yakınlarını Ağırladı

Başkan Taşdelen Şehit ve Gazi Yakınlarını Ağırladı

1 saat önce

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Başkan Taşdelen Şehit ve Gazi Yakınlarını Ağırladı, System.String[]
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e nezaket ziyaretinde bulunan Yılmaz ve beraberindeki heyet, yeni dönemde de belediye başkanlığına aday gösterilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Çankaya Belediyesinin kültür gezilerini hatırlatarak, "Ailelerimiz Konya, Eskişehir, Kapadokya, Amasra ve Çanakkale'den oluşan gezilere katılma imkanı sağladılar. Belki de hayatları boyunca kendi imkanlarıyla gidemeyecekleri yere gitmiş oldular. Ailelerimize bu güzel fırsatı sağladığı için başkanımıza ailelerimiz adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aileleri ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Vatanı için gözünü kırpmadan şehit olan ve gazilik mertebesine ulaşan evlatların ailelerine ne yapsak azdır. Bizim hizmetlerimizde öncelik sizlerindir" dedi.

EMŞAV Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Taşdelen'e ziyaret anısına plaket takdim etti. Taşdelen, konukları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:05 Kaynak: İHA

Abdurrahman Yılmaz, Çankaya, Taşdelen, Güncel
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