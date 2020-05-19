Başkan Taşlı, Gençlerin Bayramını kutladı - Son Dakika

Başkan Taşlı, Gençlerin Bayramını kutladı
5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, "Atatürk'ün Türk milletinin var olma mücadelesi açısından son derece önemli olan 19 Mayıs tarihini Türk gençliğine armağan etmesi de büyük anlamlar taşımaktadır" dedi.
5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, "Atatürk'ün Türk milletinin var olma mücadelesi açısından son derece önemli olan 19 Mayıs tarihini Türk gençliğine armağan etmesi de büyük anlamlar taşımaktadır" dedi.
Ertan Taşlı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında "Anadolu'nun dört bir yandan işgal edildiği bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basması Türk tarihi için adeta bir dönüm noktasıdır. Samsun'da başlatılan bağımsızlık mücadelesi dalga dalga tüm yurda yayılmış, milli birlik ve beraberlik duygusu doruğa ulaşmıştır. Atatürk'ün Türk milletinin var olma mücadelesi açısından son derece önemli olan 19 Mayıs tarihini Türk gençliğine armağan etmesi de büyük anlamlar taşımaktadır. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak ve büyük önderin sevgi ve güvenine layık olmak için Türk gençliğinin durmadan yorulmadan çalışacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anarken, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutlarım" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 02:58 Kaynak: İHA
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