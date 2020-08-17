Başkan Taşlı: "Lütfen maske takalım" - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve 5. Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı, korona virüs salgınında alınan önlemlere uyulması gerektiğini, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve 5. Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı, mart ayından bu güne kadar sürdürülen korona virüs ile mücadelede iş yerlerinin uzun süre kapalı kaldığını sokağa çıkma yasaklarının olduğunu bu süreçleri atlattıklarını belirterek, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Taşlı, "Mart ayından bu yana sürdürülen mücadele ile zor günler yaşadık. İş yerlerimiz uzun süre kapandı. Evlerimizde sokağa çıkma yasağı ile karşı karşıya kaldık. Şu an bile annemize, babamıza, evlatlarımıza gönülden sarılamadan bir süre geçirdik. Bunları unutmadan yeniden aynı şeyleri daha uzun süreli yaşamamak için salgınla mücadelede salgının yayılmasını sağlayan kişi olmamak ve bu vebali taşımamak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafeyi sağlayalım, temizliğe dikkat edelim. Daha sonra olabilecek olumsuzluklar sadece bu üç kural ile önlenir unutmayın unutturmayın. Mücadelemizi tek başına yapamayız" dedi. - DÜZCE