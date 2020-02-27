Başkan Taşlı Regaib Kandilini kutladı - Son Dakika
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Başkan Taşlı Regaib Kandilini kutladı

6 saat önce

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, "Bu özel gecelerin günahlarımız için bağışlanma, hastalarımız için şifa, dertlerimiz için deva, gönüllerimiz için huzur, tüm insanlar için barışa vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan Taşlı Regaib Kandilini kutladı, System.String[]

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, "Bu özel gecelerin günahlarımız için bağışlanma, hastalarımız için şifa, dertlerimiz için deva, gönüllerimiz için huzur, tüm insanlar için barışa vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.


Başkan Taşlı Regaib Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında "İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaib Kandili mübarek gecelerin ilkidir. Bu itibarla bu gecede yapılacak dua ve ibadet, günahların affına vesile olacaktır. Peygamber Efendimiz (sav) bu gecede yapılan duaların kabul olacağını şu hadis-i şeriflerinde bizlere bildirmiştir. Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul olunur. Bu geceler Recep'in ilk Cuma gecesi, Şaban' ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir. Bu özel gecelerin günahlarımız için bağışlanma, hastalarımız için şifa, dertlerimiz için deva, gönüllerimiz için huzur, tüm insanlar için barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Regaib Kandilini tebrik ediyor, esnafımıza bereket ve hayırlı kazançlar, tüm İslam alemi ve insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Düzce, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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