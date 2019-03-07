Başkan Taşlı, Regaip Kandilini Kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 3 aylar ve Regaip Kandilini kutladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 3 aylar ve Regaip Kandilini kutladı.



Taşlı mesajında "Üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandiline bir kez daha ulaşmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Yüce Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği bu dönemi iyi değerlendirmeliyiz. Mübarek üç aylardan ilki olan Recep ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile taçlanan mukaddes günlerin başlangıcı olan Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin ülkemize, milletimize, esnafımıza ve Türk-İslam alemine bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

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