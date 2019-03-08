Son Dakika Haberleri: Başkan Tatlıoğlu'ndan Duygusal Veda

Başkan Tatlıoğlu'ndan Duygusal Veda

33 dakika önce

Orhaneli Belediye Meclisi, 31 mahalli seçimleri öncesi son toplantısını yaptı.

Başkan Tatlıoğlu'ndan Duygusal Veda, System.String[]
Orhaneli Belediye Meclisi, 31 mahalli seçimleri öncesi son toplantısını yaptı.

Son kez meclis toplantısına başkanlık eden Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, meclis üyelerine hem teşekkür etti, hem de helallik istedi. İrfan Tatlıoğlu, Orhaneli için birlikte görev yaptığı meclis üyelerine teşekkür yemeği verdi. Duygulu anlara sahne olan yemekte konuşan Başkan İrfan Tatlıoğlu, "Biz bugüne kadar gerek olağan gerekse olağanüstü 15 yıl içerisinde yaklaşık 180 meclis toplantısı gerçekleştirdik. Güzel işlere, güzel projelere imza attık" dedi.

Hiçbir mahalle ya da köye ayrım yapmadan güzel hizmet götürmeye gayret ettiklerini kaydeden İrfan Tatlıoğlu, "Biz her toplantımızda sizlerle birlikte en iyi ve en doğru kararlar alabilmek için çalıştık ve gayret ettik. İnanıyorum ki bunu da başardık. Bu akşam bu toplantıya ve yemeğe katıldığınız için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ben İrfan Tatlıoğlu olarak sivil hayatta da her zaman yanınızda olduğumu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu yemeğe katılan meclis üyelerine teşekkür plaketi ve hediye takdim etti.

Geçmiş dönemdeki hatıralarını paylaşan meclis üyeleri de her zaman Başkan İrfan Tatlıoğlu'nun yanında olduklarını belirtti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

İrfan Tatlıoğlu, Orhaneli, Politika
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