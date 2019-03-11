Son Dakika Haberleri: Başkan Tatlıoğlu'ndan Özhaseki'ye Destek

Başkan Tatlıoğlu'ndan Özhaseki'ye Destek

1 saat önce

Yedi Renk Tek Yürek Platformu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye destek kahvaltısı düzenledi.

Başkan Tatlıoğlu'ndan Özhaseki'ye Destek, System.String[]
Yedi Renk Tek Yürek Platformu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye destek kahvaltısı düzenledi. Kahvaltıya Orhaneli Belediye Başkanı ve Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu da katıldı.

Türkiye genelinde STK ve derneklerin oluşturduğu Yedi Renk Tek Yürek Platformu AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Mehmet Özhaseki'ye destek amacıyla bir kahvaltı düzenledi.

Söğütözü'ndeki Wyndham Ankara Otel'de düzenlenen toplantıya Orhaneli Belediye Başkanı ve Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu da katıldı.

Tatlıoğlu, hem Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev aldığı hem de AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Orhaneli'deki projelere verdiği desteklerden dolayı Özhaseki'ye teşekkür etti ve yerel seçimler için başarı dileklerini iletti.

Özhaseki de görev yaptığı 3 dönem boyunca hayata geçirdiği projelerden ötürü Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'na teşekkür etti.

Özhaseki, toplantıda yaptığı konuşmada da Türk-Kürt ayrımı yapmayarak millete hizmet etme amacıyla yola çıktıklarını kaydetti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

Orhaneli, Mehmet Özhaseki, Ankara, AK Parti, Politika
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