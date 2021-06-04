Üye Girişi
Başkan Tavlı, başarılı haltercileri ödüllendirdi - Son Dakika

Başkan Tavlı, başarılı haltercileri ödüllendirdi

04.06.2021 12:23
Başkan Tavlı, başarılı haltercileri ödüllendirdi, System.String[]

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Özbekistan'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giren Ünyeli sporcular dünya 3.'sü Yusuf Fehmi Genç ve dünya 4.'sü olan Melihcan Günay'ı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Özbekistan'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye giren Ünyeli sporcular dünya 3.'sü Yusuf Fehmi Genç ve dünya 4.'sü olan Melihcan Günay'ı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

20-31 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ünyeli sporcular Yusuf Fehmi Genç ile Melih Can Günay, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ve antrenörleri Cumali Tekin, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti. Genç haltercilerin başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Belediye Başkanı Tavlı, genç sporcuları tebrik ederek, onları altın ile ödüllendirdi.

"Tüm çabamız, geleceğimiz olan gençlerimiz için"

Başarılı sporcuların her zaman destekçisi olacaklarını ifade eden Başkan Tavlı, sporcuları ve onları yetiştiren hocaları kutladıklarını, ilçenin ve Türkiye'nin gururu olduklarını söyledi. Belediye olarak başarılı sporcuların her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Başkan Tavlı, "Her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İnşallah, sporcularımız daha güzel başarılarla ilçemizi ve ülkemizi temsil edecekler, buna inancımız tam. Onların başarısı bizlerin sorumluluğunu daha da arttırmaktadır. Bu bilinçle, gençlerimizin sportif gelişimlerine katkı sunmak için çalışmaktayız. Hafta başında Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından imzalanan Ordu İli Gençlik ve Spor Yatırımlarının protokolünün Ankara'da düzenlenen imza törenine katıldık. Yapılan protokolle ilçemize yeni 5 spor tesisi kazandırdık. Çalışmalar kısa süre süre sonra başlayacak ve tesisler gençlerin hizmetine sunulacak. Tüm çabamız, geleceğimiz olan gençlerimiz için. Ben tekrar sizleri ve sizleri yetiştiren hocalarınızı kutluyor başarılarınızın devamını diliyorum."

Belediye Başkanı Tavlı, ayrıca, yerel yönetimlerin temsilcisi olarak, bütün spor kulüplerinin ve başarılı sporcuların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, konuşmasının ardından başarılı sporcuları tebrik ederek altınla ödüllendirdi. - ORDU

Başkan Tavlı, başarılı haltercileri ödüllendirdi
Başkan Tavlı, başarılı haltercileri ödüllendirdi

Hüseyin Tavlı, Özbekistan, Halter, Ünye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Tavlı, başarılı haltercileri ödüllendirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden "Üçüncü doza ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü

Son Dakika Haberleri
12:30 Ümit Özat'ın paylaşımı Benitez iddialarını güclendirdi
12:21 Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi
12:10 Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
11:18 Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
Ümit Özat'ın paylaşımı Benitez iddialarını güclendirdi Ümit Özat'ın paylaşımı Benitez iddialarını güclendirdi         
12:31
Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor         
12:11
Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı         
11:59
Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası         
11:44
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra         
10:48
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu         
09:58
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor         
01:01
Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu         
00:32
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 12:40:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tavlı, başarılı haltercileri ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement