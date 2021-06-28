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Başkan Tavlı: "Her alanda hizmetlerimiz sürüyor" - Son Dakika

Başkan Tavlı: "Her alanda hizmetlerimiz sürüyor"

28.06.2021 14:37
Başkan Tavlı:

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin yıllardır beklediği yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin yıllardır beklediği yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Kurdukları konkasör tesisi ile altyapı ve yol yatırımlarını yarı yarıya düşüreceklerini kaydeden Başkan Tavlı, "İlçemizin tamamına çok daha hızlı yol ve altyapı hizmetini çok daha uygun maliyetlerle götürmeye başlayacağız" dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, partililer ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Yiğitler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılan ve yapılacak çalışmaları yerinde görüp, yatırımlarla ilgili bilgiler verdiler. Burada, hayata geçirilen ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgiler alan Başkan Tavlı, Ünye için önem arz eden yatırımların başladığını vurguladı.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Tavlı, göreve geldikleri günden bu yana kentin sorunlarına çözüm bulmak adına çalıştıklarını belirtti. Ünye'nin yıllardır hayalini kurduğu Organize Sanayi Bölgesi (OSB), üniversite yerleşkesi gibi projelerin hayata geçtiğine dikkat çeken Tavlı, "OSB'de altyapı çalışmaları başladı. Bazı yatırımcılarımı ise fabrika inşaatlarına şimdiden başladılar. İnşallah 2 yıl gibi kısa sürede Ünye'mizde fabrikalarda bacaların tütmeye başladığını ve istihdam yönünden ciddi kazanımlar elde edileceğini görmüş olacağız" dedi ve Ordu Üniversitesi Ünye Yerleşkesi'nin temel atma töreninin ise 9 Temmuz tarihinde yapılacağını, alanda hafriyat çalışmalarının başladığını kaydetti.

"Yol yatırımları anlamında çağ atlatacak bir tesis kazandırdık"

Ünye'de, yol yatırımları anlamında ciddi kazanımlar sağlayacak konkasör şantiyesi ve beton santralinin açılışının yine 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceğini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şunları söyledi:

"Ünye'mizde yol yatırımları anlamında malzeme yönünden yüksek maliyetlerimiz bulunuyordu. Beton malzemesini Kavak ve Kumru gibi yerlerden sağlıyorduk. Bunun önüne geçmek için çalışma başlattık ve konkasör tesisimizi Ünye'mize kazandırdık. Tesis, son teknolojiye sahip ve aynı zamanda bulunduğu 55 dönümlük alan malzeme yönünden oldukça zengin. Böylece 2021 yılının ikinci yarısından itibaren yol ve altyapı yatırımlarımızın maliyetini yarı yarıya düşürmüş olacağız. Böylece Ünye'mizin tamamına çok daha hızlı yol ve altyapı hizmetini çok daha uygun maliyetlerle götürmeye başlayacağız. Bu yönüyle tesisimiz ilçemizi açısından son derece değerli bir yatırımdır, şimdiden hayırlı olsun."

"Her alanda hizmetlerimiz sürüyor"

Ünye'de altyapı ve yol gibi yatırımların yanında sosyal belediyeciliğe de son derece önem verdiklerini kaydeden Başkan Tavlı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren sosyal tesislerimizde ciddi yatırımlar yaptık. Bizler istiyoruz ki, hemşerilerimiz son derecece kaliteli ve nezih ortamlarda, uygun fiyatlarla gönüllerince vakit geçirebilsinler. Bu nedenle kar amacı gütmeden sosyal tesislerimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Hizmetlerden ve ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri de Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - ORDU

Başkan Tavlı: Her alanda hizmetlerimiz sürüyor
Başkan Tavlı: Her alanda hizmetlerimiz sürüyor
Başkan Tavlı: Her alanda hizmetlerimiz sürüyor
Başkan Tavlı: Her alanda hizmetlerimiz sürüyor

Hüseyin Tavlı, Hisarcık, AK Parti, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Tavlı: 'Her alanda hizmetlerimiz sürüyor' - Son Dakika


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