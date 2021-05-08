Başkan Tavlı: "Konkasör tesisi kırsaldaki yol sorununa neşter vuracak" - Son Dakika

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Killik Mahallesi'nde kurulum çalışması devam eden konkasör tesisinin kırsal bölgelerdeki yol sorununa neşter vuracağını söyledi.

Ünye Belediyesi'nin, Killik Mahallesi sınırlarında yapımına devem ettiği konkasör şantiyesinde kurulum çalışmaları devam ediyor. Beton santralinin de taşınacağı alan mayıs ayı sonunda hizmete açılara faaliyetlerine başlayacak. Ünye Belediye Bakanı Hüseyin Tavlı, çalışmaları yerinde inceleyerek kurulum aşamasıyla ilgili bilgiler aldı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışmaları incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Ünye'mizin yol yatırımları anlamında geleceğini şekillendiriyoruz. İlçe merkezimiz ile özellikle kırsal bölgelerdeki yol sorununa neşter vuracak olan ve uzun yıllar ilçemize hizmet verecek konkasör şantiyemizde kurulum çalışmaları hızla devam ediyor" dedi.

"Ünye'mizin, yol yatırımları anlamında geleceğini şekillendiriyoruz"

Tesisin uzun yıllar ilçeye hizmet edeceğini ifade eden Başkan Hüseyin Tavlı, şunları söyledi:

"Ünye'mizin, yol yatırımları anlamında geleceğini şekillendiriyoruz. İlçemize, yol yatırımları anlamında çağ atlatacak olan Killik Mahallemizdeki beton santrali ve konkasör şantiyesi alanında kurulum çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu tesis ilçe merkezi ile özellikle kırsal bölgelerdeki yol sorununa neşter vuracak ve uzun yıllar ilçemize hizmet verecek. Çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayıp, mayıs ayı sonunda hizmete açacağız." - ORDU