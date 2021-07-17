ÜNYE BELEDİYESİ, BAYRAM TEDBİRLERİNİ ALDI - Son Dakika

Ünye Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmesi için tüm önlemleri aldı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 9 gün sürecek bayram tatilinde, vatandaşların sorunsuz ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Ünye Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzur içerisinde geçirilmesi için tüm tedbirleri aldı. 9 gün sürecek bayram tatilinde temizlik hizmetleri başta olmak üzere zabıta hizmetleri ve fen işleri acil müdahale ekipleri 24 saat hizmet verecek.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bayram tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ilçede sorunsuz bir bayram geçirilmesi için nöbetçi ekiplerin bayram tatili boyunca görev başında olacaklarını belirtti.

-"Tüm Önlemler Alındı"-

Belediye olarak bayram boyunca görev başında olacaklarını ifade eden Başkan Tavlı, "Hemşehrilerimizin sorunsuz bir Kurban Bayram geçirmeleri için ekiplerimiz bayram tatili boyunca görevlerinin başında olacaklar. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle ilçe dışından da birçok gurbetçimiz Ünye'ye geldi. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram yapmaları için gerekli tüm önlemler alındı. " dedi.

- Zabıta Müdürlüğü Bayram Boyunca Görev Başında-

Zabıta Müdürlüğü'nün bayram süresinde tüm personeliyle görev başında olacağını belirten Başkan Tavlı, "Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini yaptı. Ekipler çalışmalarını bayram tatili süresince de devam ettirecekler. " diye konuştu.

-Temizlik İşleri ve Fen İşleri-

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, hazırlıklar çerçevesinde Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerin bayram süresince aralıksız görev yapacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Acil müdahale ekipleri bayram tatili süresince hazır tutulacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tatil boyunca çalışacak. Oluşturulan acil müdahale ekipleri ve acil çöp aracı da Kurban Bayramı tatili süresince günün 24 saatinde aralıksız görev yaparak ilçenin temiz kalmasını sağlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü de bayram süresince olabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla acil müdahale ekibini hazır tutacak. "

-Kurban Kesim Alanları Dezenfekte Edildi-

Öte yandan Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim alanlarını ilaçlı ve deterjanlı suyla yıkayarak hijyenik hale getirdi.

Vatandaşlar ayrıca, bayram tatili boyunca Ünye Belediyesi'ne ait 323 19 41 numaralı telefondan istek ve şikayetlerini görevlilere iletebilecekler.