Son Dakika Haberleri: Başkan Tavlı Mazbatasını Aldı

Başkan Tavlı Mazbatasını Aldı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Ordu'nun Ünye İlçe Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Tavlı, mazbatasını aldı.

Başkan Tavlı Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Ordu'nun Ünye İlçe Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Tavlı, mazbatasını aldı.

AK Parti'den aday gösterilerek seçimlerde belediye başkanlığını kazanan Tavlı, Ünye Adliyesi'ne meclis üyeleriyle beraber giderek seçim müdürlüğünün hazırladığı mazbatasını teslim aldı. Ünye Adliyesi önünde açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ünye'de Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bizleri aday göstermesi vesilesi ile başlayan sürecimizde, değerli hemşerilerimizin destekleri ve teşkilatımızın gayretli çalışması neticesinde bugüne geldik. Bugüne kadar olan bundan sonra Ünye için olacaktır. Sahalardaki çalışmalarımızda neler ifade ettiysek onların arkasında durmak adına, meclis üyesi arkadaşlarımla, teşkilatlarımızla ve ilçe başkanlarımızla hep birlikte Ünye olarak, Allah'ın izniyle bütün hedeflediklerimizi hayata geçirmenin gayreti için çalışacak, bugünden itibaren, ortak akıl, istişare ve şeffaflığı önem veren bir yönetim anlayışını tesis etmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Ünye Adliyesi'nde düzenlenen mazbata törenine AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, MHP İlçe Başkanı Hacı Demir, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:02 Kaynak: İHA

Ordu, Hüseyin Tavlı, AK Parti, Ünye, Politika
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