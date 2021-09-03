Başkan Tavlı: "Milletimizin bir kuruşunu bile ziyan edemeyiz" - Son Dakika

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yürütülen çalışmalarda kaynakların doğru kullanılmasının önemine dikkat çekerek, "Hizmet üretirken bu bilinçle hareket ediyoruz. Milletimizin bir kuruşunu bile ziyan etmeyiz ve ettirmeyiz" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, beraberinde AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve partililer ile birlikte Burunucu Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahallede, altyapı ve yol çalışmalarının planlandığı gibi devam ettiğini kaydeden Başkan Tavlı, ayrıca mahallede tarihi dokusuna uygun bir meydan projesi hazırlandığını belirterek yakın bir zamanda çalışmalara başlanacağını söyledi.

Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan aşırı yağışların özellikle kırsal mahallelerde yol ve menfez anlamında çok ciddi hasarlara yol açtığını belirterek, beton yolun önemine değinen Tavlı, "Beton yollarımızda hasarlar yok denecek kadar az. Bu da bize beton yolların önemini bir kez daha gösterdi. Ünye'mizin özellikle kırsal ve yüksek mahallelerinde beton yol hizmetini vatandaşlarımızla hızlı bir şekilde buluşturmaya devam edeceğiz ve uzun yıllar yağışlarda sorun yaşamayacağız. Böylece diğer hizmetlere de rahat bir şekilde odaklanmış olacağız" dedi.

"Milletimizin tek bir kuruşunu bir ziyan edemeyiz"

Hizmetleri yürütürken harcanan her kuruşun milletin vergileri ile yapıldığının altını çizen Tavlı, "Hizmet üretirken bu bilinçle hareket ediyoruz. Milletimizin bir kuruşunu bile ziyan etmeyiz ve ettirmeyiz. Hak ve vebal var. Allah'ın izni ile hemşerilerimizin bizlere emanet ettiği bu görevde en hızlı ve en verimli hizmeti vermeye gayret edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Özellikle merkezde yol çalışmalarının altyapı uygulamaları ile eş zamanlı yürütüldüğünü ve bunun doğru bir çalışma sistemi olduğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu nedenle kimi zaman çalışmaların sanki yavaş ilerliyormuş gibi algılandığına dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Altyapı çalışmalarının içerisinde su, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon ve doğalgaz gibi birçok unsur ve bunları yapan kurumlar var. Yollarımızın altına bu çerçevede bakıldığında insan damarlarına benzetebiliriz. Bizler gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin tam anlamı ile olmasını ve tekrar tekrar aynı yolların kazılmamasını istiyoruz. Bu nedenle de hemşerilerimizin biraz daha sabırlı olmalarını ve kaliteli hizmete bu şekilde kavuşacaklarını özellikle belirtmek istiyorum."

"Doğalgaz kullanımında Ünye'de yüzde 70 seviyelerine ulaştık"

Ünye'de doğalgaz hizmetinin kent merkezi genelinde yüzde 70 seviyelerine ulaştığını belirten Başkan Tavlı, 2021 ve 2022 yıllarında da yatırımların devam edeceğini belirtti. Özellikle Fevzi Çakmak, Bayramca ve İpekyolu Mahallesi'nde çalışmaların yapılacağını belirten Tavlı, "Doğalgaz kullanımının sonuçlarını bu kış gördük. Önümüzdeki süreçte kış aylarında Ünye'mizde katı yakıt kullanımına bağlı hava kirliliğinden tamamen kurtulmuş ve rahat nefes alınan bir şehre tam anlamıyla kavuşmuş olacağız" şeklinde konuştu. - ORDU