Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin belediye personeli ile bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Tekin belediye personeli ile bayramlaştı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye Meclis üyeleri ve belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Tekin belediye personeli ile bayramlaştı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye Meclis üyeleri ve belediye personeli ile bayramlaştı.

Pazaryeri Belediye binasında düzenlenen bayramlaşma programına Belediye Meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Meclis üyeleri ve personel ile tek tek bayramlaşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri Belediye Başkanı olarak Meclis üyesi ve personelimiz ile bizler kocaman bir aileyiz. Bütün çalışma arkadaşlarımın ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularım ile kutlar; sağlık mutluluk ve barış dolu günler dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:43 Kaynak: İHA
Zekiye Tekin, Bilecik, Pazaryeri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden 11 il için kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler Sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:49:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin belediye personeli ile bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]