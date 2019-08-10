Başkan Tekin belediye personeli ile bayramlaştı

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediye çalışanları ile bayramlaştı.



Başkan Tekin, bayram öncesi özverili çalışmalarından dolayı personeline teşekkür ederken, Pazaryeri Belediyesi binasında gerçekleşen bayramlaşma törenine Belediye Encümenleri ve belediye personeli katıldı. Başkan Tekin, yaptığı konuşmada, "Pazaryeri Belediyesi çalışanları olarak biz büyük bir aileyiz. Şimdiye kadar belediyemizde vatandaşlarımız için hizmet eden herkese teşekkür ederim. Kurban Bayramınızı kutlar, size ve ailenize iyi bayramlar dilerim" ifadesinde bulundu. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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