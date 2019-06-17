Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin, "Biz seninle gurur duyduk"
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Tekin, "Biz seninle gurur duyduk"

54 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin ilk milli sporcusu olan Nisa İmran Torun, İtalya'da yapılan "Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasında" istediği başarıyı sağlayamazken, Belediye Başkanı Tekin, milli sporcuyu arayıp "Biz seninle gurur duyduk" dedi.

Başkan Tekin,
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin ilk milli sporcusu olan Nisa İmran Torun, İtalya'da yapılan "Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasında" istediği başarıyı sağlayamazken, Belediye Başkanı Tekin, milli sporcuyu arayıp "Biz seninle gurur duyduk" dedi.

Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası müsabakalarında istediği sonucu elde edemeyen, ancak Bilecik'i ve Pazaryeri ilçesini yurt dışında iyi bir şekilde temsil eden milli sporcu Nisa İmran Torun'u arayıp ilk tebrik eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin oldu.

Başkan Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Spor müsabakalarında elbet kazan da vardır kaybeden de vardır. Sporcumuz Nisa İmran Torun yurt dışında ilçemizi ilk temsil eden sporcumuzdur. İlçe halkımız olarak başta ben kendisi ile gurur duydum ve ilçemiz de gurur duyuyor. İnşallah Nisa İmran Torun kardeşimiz ilerideki zamanlarda iyi dereceler alıp bizleri daha mutlu edecektir. Kendisine teşekkür eder başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:08 Kaynak: İHA
Pazaryeri, Bilecik, Torun
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi İstanbul'da Rus ve Gürcüler sokak ortasında çatıştı Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi karşılaşmada önünü ilikleyemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:02:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin, "Biz seninle gurur duyduk"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]