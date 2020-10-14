Başkan Tekin, Bozcaarmut göleti çevresindeki temizlik çalışmalarına katıldı - Son Dakika

Başkan Tekin, Bozcaarmut göleti çevresindeki temizlik çalışmalarına katıldı

14.10.2020 11:20
Başkan Tekin, Bozcaarmut göleti çevresindeki temizlik çalışmalarına katıldı, System.String[]

Bilecik'in göletleriyle ön plana çıkana Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve beraberindekiler Bozcaarmut göletinde çevre temizliği yaptı.

Bilecik'in göletleriyle ön plana çıkana Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve beraberindekiler Bozcaarmut göletinde çevre temizliği yaptı.

Türkiye'nin en güzel doğasına sahip Pazaryeri'nden belediye ve Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği (YOL SEV-DER) çevre gönüllüsü gençleri ile birlikte Bozcaarmut göletinde etrafında temizlik çalışması yapıldı. Temizlik yapıldıktan sonra bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri ilçemizdeki yaşam standardını yükseltmek için temizlik faaliyetlerine ayrı bir önem veriyoruz. Geri dönüşümde kullanılmayan, araziye bırakılan yıllarca doğada erimeyen, bertaraf olamayan atıkların insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor. Maalesef ki ilçemizin doğal güzelliklerinin keyfini çıkaranlar çöpleri düzensiz bir şekilde bulundukları yere bırakıp gidiyorlar. Türkiye'nin en güzel doğasına sahip bir ilçede yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu korumak ve kollamak, çocuklarımıza ve torunlarımıza aynı doğallığıyla aktarmak hepimizin görevidir. Buradaki temel amaç; çevremizi kirleten ya da yangın çıkartma ihtimali olan atık ve metalleri, ambalaj atıkları, plastik, camları ve kağıtları toplayarak bertaraf etmektir. Topladığımız ürünleri yeniden ekonomiye dönüşümünü sağlayacağız. Çocuklarımızın geleceği, doğamızın güzelliği için mutlaka bu temizliği yapmak zorundayız. Lütfen doğaya çöp atmayalım, çevremize el birliği ile sahip çıkalım. Çünkü bir pet şişenin doğada kaybolma süresi 600 yıl yani 6 ömür demek bunun bilinci ile doğayı kirletmeyelim. Çevre ve doğanın korunmasında hassas ve duyarlı bir hizmet anlayışına sahip Pazaryeri Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde devam eden 'Sıfır Atık' projesini yatırımlar ve projelerle destekliyoruz. Örnek yatırımlarla çevremize ve doğamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu gün bize destek veren YOL SEV-DER'in çevre gönüllüsü genç kardeşlerimize ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - BİLECİK

Başkan Tekin, Bozcaarmut göleti çevresindeki temizlik çalışmalarına katıldı
Başkan Tekin, Bozcaarmut göleti çevresindeki temizlik çalışmalarına katıldı
Başkan Tekin, Bozcaarmut göleti çevresindeki temizlik çalışmalarına katıldı
Başkan Tekin, Bozcaarmut göleti çevresindeki temizlik çalışmalarına katıldı
Başkan Tekin, Bozcaarmut göleti çevresindeki temizlik çalışmalarına katıldı

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Türkiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tekin, Bozcaarmut göleti çevresindeki temizlik çalışmalarına katıldı - Son Dakika


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