Başkan Tekin, Çevre Temizliği Yaptı
1 saat önce
Bahşili Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, belediye personelleri ile birlikte çevre temizliği yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:22 Kaynak: AA
Bahşili Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin
, belediye personelleri ile birlikte çevre temizliği yaptı.
Başkan Tekin, belediye personeli ve meclis üyeleriyle Bahşili TOKİ'de poşet, pet şişe ve kağıt gibi çöpleri topladı.
Tekin, temizlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, temizliğin imandan geldiğini söyledi.
Temizlik personeli olmadığı için bu gibi çalışmaları kendilerinin yaptığını belirten Tekin, "Seçim vaatlerimizde söyledik. Araçları, personel olmadığı için kullanamıyoruz. Kanal tamiri yapamıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden buyana ilk önceliğimiz çevre temizliği oldu. Çalışmalarımız devam edecek inşallah." diye konuştu.
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