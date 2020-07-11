Başkan Tekin'den Ayasofya Camii açıklaması - Son Dakika

Başkan Tekin'den Ayasofya Camii açıklaması

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Danıştay'ın Ayasofya Camii kararı ile ilgili açıklamada bulundu.

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, Danıştay'ın Ayasofya Camii kararı ile ilgili açıklamada bulundu.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Karar sonrasında Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, "Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararı açıklanmıştı. Ayasofya ibadete açılacaktır. Kararı takdir ve memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanmasına yönelik kararı da çıkmıştır. Bu kararı ve gelişmeyi de takdir ve memnuniyetle karşılıyoruz. Her iki karar da milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış kararlardır. Tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. - KIRIKKALE

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Tekin'den Ayasofya Camii açıklaması - Son Dakika
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18:30
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
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