Başkan Tekin 'den İstiklal Marşının Kabulü mesajı - Son Dakika

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İstiklal Marşının Kabulü mesajını yayınladı.



Başkan Tekin, mesajında, milletimiz; tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içerisinde, birbirine kenetlenerek, gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin en güzel biçimde dizelere yansıdığı İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 99'nci yıl dönümü kutlar, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükran ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK