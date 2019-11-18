Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin'den öğrencilere tatil hediyesi
Son Dakika Yaşam Başkan Tekin'den öğrencilere tatil hediyesi - Son Dakika

Başkan Tekin'den öğrencilere tatil hediyesi

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde öğrencilere tatil hediyesi olarak çocuk filmlerinin gösterime sunulacağını söyledi.

Başkan Tekin'den öğrencilere tatil hediyesi, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde öğrencilere tatil hediyesi olarak çocuk filmlerinin gösterime sunulacağını söyledi.


Tekin, "Zekiye ablam seni çok seviyoruz deyip o saf temiz yürekleriyle sarılan dualarında beni de unutmayan çocuklarımızı ara tatilde biz de sevindirelim istedik. 18 Kasım günü başlayacak olan sinema günleri 5 gün boyunca sürecek ve günde iki olmak üzere çocuklara toplam 10 sinema filmi seyrettireceğiz" ifadesine yer verdi. - BİLECİK

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:02 Kaynak: İHA
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