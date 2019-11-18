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Başkan Tekin'den öğrencilere tatil hediyesi
6 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde öğrencilere tatil hediyesi olarak çocuk filmlerinin gösterime sunulacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:02 Kaynak: İHA
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde öğrencilere tatil hediyesi olarak çocuk filmlerinin gösterime sunulacağını söyledi.
Tekin, "Zekiye ablam seni çok seviyoruz deyip o saf temiz yürekleriyle sarılan dualarında beni de unutmayan çocuklarımızı ara tatilde biz de sevindirelim istedik. 18 Kasım günü başlayacak olan sinema günleri 5 gün boyunca sürecek ve günde iki olmak üzere çocuklara toplam 10 sinema filmi seyrettireceğiz" ifadesine yer verdi. - BİLECİK
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