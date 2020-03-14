Başkan Tekin'den Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tekin'den Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika

Başkan Tekin'den Tıp Bayramı mesajı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin'den Tıp Bayramı mesajı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Tekin, yayımladığı mesajında; "Temel insani haklardan sağlık hizmetini sunmak amacıyla yurdumuzun dört bir yanında fedakarca ve büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın ne kadar büyük bir sorumluluk üstlendiklerinin farkındayız. Bu bağlamda, tüm sağlık çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Tıp Bayramı, Pazaryeri, 14 Mart, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
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