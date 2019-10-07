Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin'e hayırlı olsun ziyaretleri
Son Dakika Yaşam Başkan Tekin'e hayırlı olsun ziyaretleri

Başkan Tekin'e hayırlı olsun ziyaretleri

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e makamında hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Tekin'e hayırlı olsun ziyaretleri, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e makamında hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Tekin, "Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak, Çevre Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak ile İsmail Cihan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca hemşehrilerimiz Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık, Bozüyük Pazaryerililer Dernek Başkanı Mecit Çakır'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her şey güzel ilçemiz Pazaryeri için" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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