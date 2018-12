Başkan Tekin, Engellilerin Sevinçlerine Ortak Oldu

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve eşi Aysel Tekin, Özel Umut Yıldızı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez ile Kuzey Bakım Merkezini ziyaret etti.

İlk olarak Özel Umut Yıldızı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Nuri Tekin ve eşi Aysel Tekin, burada eğitim gören engelli çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Tekin, onlarla bir süre vakit geçirdi. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Halkla İlişkiler Sorumlusu Rabia Kural'dan kurum çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kural, Belediye Başkanımız Sayın Nuri Tekin, bizleri hiç yalnız bırakmadığını engelli çocuklarla çok yakından ilgilendiğini söyledi. Alaplı'da 2 bin civarında engelli bulunduğunu ifade eden Kural, "Belediye Başkanımıza ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Engelli çocuklarımız onu görünce çok mutlu oluyorlar. Başkanımız her zaman bizim yanımızdaydı. Engellilerimiz sorunları ile her zaman yakından ilgilendi. Bize her zaman sahip çıktı. Belediye ile birlikte engeller günü çok güzel festivaller yaptık. Biz her zaman başkanımızın yanındayız. Alaplı için 5 yıldır elinden geleni yapıyor. Yapmaya da devam ediyor" diye konuştu.



Belediye Başkanı Tekin, ardından Kuzey Bakım Merkezine giderek burada düzenlenen yılbaşı eğlencesine katıldı. Engelli birlikte eğlenen Tekin, sevinçlerine ortak oldu. Kuzey Bakım Merkezi Müdürü Şaziye Demirkol'dan kurumun çalışmaları hakkında bilgiler alan Tekin, Alaplı Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşam şartlarını kolaylaştırmak, onların yaşama heyecanlarını artırmak için elden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını söyledi. engelli vatandaşların yaşam şartlarını kolaylaştırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlçemizde faaliyet gösteren Bakım Merkezileri çok önemli hizmetler veriyor. Ben bu hizmetlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Alaplı Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın yaşam şartlarını kolaylaştırmak, onların yaşama heyecanlarını artırmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Alaplı'da 5 yılda çok önemli hizmetler yaptık. İlçe merkezi ve mahallerimizin yüzde 70-80 oranında eksiklerini tamladık. Tamamlamaya da devam ediyoruz. Ancak esas işimiz bundan sonra, büyük yatırımlarımız ve hizmetlerimiz olacak. Karşıyaka mahallesindeki dolgu alanı İlçemizin aynası olacak. Dışarıdan gelen insanlar hayran kalacağı bir sahil yapacağız. İlçemize Batı Karadeniz'in en güzel Kültür Merkezini kazandıracağız. İnşallah halkımız 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerinde bizlere tekrar hizmet etme şansı verirse çok güzel projelerimiz olacak." - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi :

