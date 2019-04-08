Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin, Gazilerle Bir Araya Geldi

Başkan Tekin, Gazilerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal ve Pazaryerili gazilerle bir araya geldi.

Başkan Tekin, Gazilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal ve Pazaryerili gazilerle bir araya geldi.

Pazaryerili gazililer Refik Özberber, Hamza Eren, İbrahim Bar, Hüseyin Sarıkaya, Ahmet Gülal, Rıza Nalcı, vefat eden gazi Şaban Çam'ın eşi Kerime Çam ve Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal, Türkiye'nin ilk bağımsız kadın belediye başkanı seçilen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir arya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekin, "Gazilerimiz ve şehit ailelerinin bizlerin başımızın üzerinde yeri vardır kendilerine Pazaryeri Belediye başkanı olarak her konuda yardımcı olacağız. Yaptıkları bu nazik ziyaretlerinden dolayı dernek başkanı İsmail Topal ve Pazaryerili gazilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:32 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 16:09:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin, Gazilerle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]