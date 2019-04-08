Başkan Tekin, Gazilerle Bir Araya Geldi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal ve Pazaryerili gazilerle bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal ve Pazaryerili gazilerle bir araya geldi.



Pazaryerili gazililer Refik Özberber, Hamza Eren, İbrahim Bar, Hüseyin Sarıkaya, Ahmet Gülal, Rıza Nalcı, vefat eden gazi Şaban Çam'ın eşi Kerime Çam ve Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal, Türkiye'nin ilk bağımsız kadın belediye başkanı seçilen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir arya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekin, "Gazilerimiz ve şehit ailelerinin bizlerin başımızın üzerinde yeri vardır kendilerine Pazaryeri Belediye başkanı olarak her konuda yardımcı olacağız. Yaptıkları bu nazik ziyaretlerinden dolayı dernek başkanı İsmail Topal ve Pazaryerili gazilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

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