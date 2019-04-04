Başkan Tekin Göreve Başladı
1 saat önce
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin mazbatasını alarak görevine başladı.
Alaplı
Belediye Başkanı Nuri Tekin
mazbatasını alarak görevine başladı. 31 Mart yerel seçimlerde yeniden CHP
'den Alaplı Belediye Başkanı seçilen Nuri Tekin ve meclis üyeleri bugün mazbatasını aldı.
Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen mahalli idareler seçimlerinde yüzde 61.16 oy oranı ile sandıktan galip çıkan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Meclis üyeleri mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Kemal Yıldız'dan teslim aldı. Mazbatasını teslim alan başkan Tekin, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin şöyle konuştu:
"Alaplı sevdalılarına tüm hemşehrilerime bana göstermiş oldukları teveccühe çok teşekkür ediyorum. Bu seçimler ilk önce Alaplı'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 5 yılda İlçemizde çok güzel hizmetler yaptık. Bundan sonraki 5 yılda da İlçemize daha güzel hizmetler yapmak Alaplı'mızı daha iyi yerlere getirmek için aynı şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Ben İlçemizde yaşayan 44 bin 286 kişinin Belediye başkanıyım. 5 yıllık süre içinde İlçe merkezi ve mahallelerin yüzde 70 oranında eksikliklerini tamamladık. Kalan yüzde 30'luk eksiklerimizi hızlı bir şekilde tamamlayarak büyük projelerimize başlamak istiyoruz. Hep birlikte omuz omuza vereceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Bana gönüllerini açan ve bu göreve layık gören tüm Alaplı halkına teşekkür ediyorum." dedi - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:05 Kaynak: İHA
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