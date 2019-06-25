Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin, haftalık ilçe muhtarlar toplantısına katıldı
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Başkan Tekin, haftalık ilçe muhtarlar toplantısına katıldı

1 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her hafta düzenledikleri ilçe muhtarları toplantısını bu hafta muhtarlar bürosunda gerçekleştirdi.

Başkan Tekin, haftalık ilçe muhtarlar toplantısına katıldı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her hafta düzenledikleri ilçe muhtarları toplantısını bu hafta muhtarlar bürosunda gerçekleştirdi.

Toplantıda muhtarlar, geçen hafta Pazaryeri Belediyesine iletmiş oldukları sorunların çözüldüğünü belirterek Başkan Tekin'e teşekkür ettiler. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada, "Pazaryeri Belediyesinin her hafta yapmış olduğu ilçe mahalle toplantısını bu gün muhtarlar bürosunda gerçekleştirdik. Muhtarlarımız ile haftalık istişaremizi, hizmet için değerlendirme ve tespitlerimizi yaptık ilçemiz için yararlı bir toplantı oldu Allah birliğimi beraberliğimizi bozmasın" dedi - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
Zekiye Tekin, Bilecik, Pazaryeri, Yaşam
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