Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin, ilçemiz bayrama hazır dedi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Tekin, ilçemiz bayrama hazır dedi

57 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediyemiz Ramazan Bayramı dolayısı ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bütün tedbirleri aldık dedi.

Başkan Tekin, ilçemiz bayrama hazır dedi, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediyemiz Ramazan Bayramı dolayısı ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bütün tedbirleri aldık dedi.

Başkan Tekin, yapılan bayram hazırlıkları ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Belediye ekiplerimiz vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için canla başla çalışarak bayramda kabristan ziyaretleri için ilçe mezarlığımızın temizliğini yaparak yabani otlardan arındırdı ve mezarlığımızın duvarları tekrar boyanarak Bayram ziyareti için temiz hale getirildi. Öte yandan bayram dediğimizde çocuklarımızın rahat oyun oynayacağı çocuk parklarımız temizlenerek eksik deforme olmuş oyuncaklar yenilendi. İlçe merkezimizde bulunan kaldırım taşlarının temizliği yapılarak tekrardan boyadık. Bayram süresince Belediye ekiplerimiz teyakkuzda bekleyecek ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir bayram geçirmeleri için çalışacaklar" dedi.

Başkan Tekin, "Belediyemiz bayrama hazır, Güzel bir bayram olur inşallah diyerek bu gün ve bayram boyunca ihtiyaç anında ve hizmetlerimizde aksama yaşandığında bana ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:52 Kaynak: İHA
Pazaryeri, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 09:49:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Tekin, ilçemiz bayrama hazır dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]