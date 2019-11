Başkan Tekin'in 10 Kasım mesajı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Tekin, mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal, saygın bir lider ve komutan olarak, ecdat yadigarı vatan topraklarının savunulmasında, milletimizin istiklale kavuşma mücadelesinde önderlik yapmıştır. Cumhuriyetimizi bu toprakların tüm renklerini kaynaştırarak inşa eden Gazi Mustafa Kemal, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başarmış, Türkiye'nin bağımsızlığı ülküsünü benimsemiştir. Gazi'nin en büyük ideali, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak olduğu kadar milli iradenin, millet egemenliğinin her şart altında korunması ve savunulması olmuştur. Milli irade, demokratik işleyiş zaman, zaman kesintilere uğrasa da ülkemiz bugün Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği demokratik hedefler doğrultusunda önemli mesafeler kat etmiştir. Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye, demokrasinin standartlarını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Bugün millet ile devlet arasındaki bağın, insanlarımız arasındaki kardeşlik, birlik ve bütünlük azminin her zamankinden çok daha kuvvetli olduğunu iftiharla ifade edebiliriz. Bu düşüncelerle, vefatının 81. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar saygı ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK